«Похоже, началось, братцы…» — над Средней Азией летят десятки светящихся НЛО

Над Средней Азией сегодня поздно вечером, 5 июня, тысячи людей стали свидетелями полёта неких НЛО. Речь идёт об ярких светящихся объектах, которые кучно пронеслись на городами.
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