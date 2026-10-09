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Царьград

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Губернатор Кубани выделил 1 млрд руб. на закладку садов и уход

Губернатор Кубани выделил 1 млрд руб. на закладку садов и уход

Вениамин Кондратьев сообщил о выделении 1 млрд рублей на развитие плодово-ягодных садов в Краснодарском крае.

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