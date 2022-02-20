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СБОРНАЯ РОССИИ ПО ХОККЕЮ СНОВА ПРОИГРАЛА ФИНЛЯНДИИ В РЕШАЮЩЕМ МАТЧЕ. ЧТО ПОШЛО НЕ ТАК?

СБОРНАЯ РОССИИ ПО ХОККЕЮ СНОВА ПРОИГРАЛА ФИНЛЯНДИИ В РЕШАЮЩЕМ МАТЧЕ. ЧТО ПОШЛО НЕ ТАК?

Сборная России с минимальным счетом проиграла Финляндии в олимпийском финале. Ведя 1:0 после первого периода, команда Алексея Жамнова пропустила по шайбе во втором и третьем отрезках.

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