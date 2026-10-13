Украина за годы войны понесла колоссальный экономический ущерб, но это якобы стало позитивом для нее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Генерал США: На У...
- Мать Каи Каллас н...
- АМ Грузинский полито...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым