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Киевский свидомый экономист: «Хорошо, что русские уничтожают наши заводы – они не давали нам развиваться»

Киевский свидомый экономист: «Хорошо, что русские уничтожают наши заводы – они не давали нам развиваться»

Украина за годы войны понесла колоссальный экономический ущерб, но это якобы стало позитивом для нее.

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