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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аманкул не сумел победить американца в карде у Канело

Казахстанский боксер Абильхан Аманкул (4-0, 4 КО) выступил на вечере бокса Сауль «Канело» Альварес — Джермелл Чарло в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

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