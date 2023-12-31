Кто запомнит 2023? События и люди, которые сделали год

Поступок года Офицер Северного флота Герой России Тимур Дудкин пожертвовал 5 млн рублей, которые ему выделили на улучшение жилищных условий, в благотворительный фонд для того, чтобы помочь своему подчинённому, бойцу Андрею Алтухову, приобрести дорогостоящие протезы из Германии.