Фантасмагория из паноптикума или вильнюсский цирк уродов

Не сделал самого главного- не сыграл членом на фортепиано, а так хорошо умеет!

Леонид Руси

На западе люди такие тупорылые... Как правильно говорится... они заслужили своё правительство... педерастов. Запад... это же парад уродов... У них даже культура низкого уровня отсутствует... Зато там есть кружки Юного Сатаниста и в школах есть туалеты для детей-педерастов )))