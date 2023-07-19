Знатное выдалось время. Как всё совпало! Даты, события, юбилеи. 12 июля 2023 года исполнилось восемьдесят лет со дня начала самого большого встречного танкового сражения двадцатого столетия под Прохоровкой.
Фантасмагория из паноптикума или вильнюсский цирк уродов
Комментарии
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Василий Михайленко
Не сделал самого главного- не сыграл членом на фортепиано, а так хорошо умеет!
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16 час.
ВМ
Василий Михайленко
И падзаработал бы малость честным мудистым трудом!
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16 час.
Леонид Руси
На западе люди такие тупорылые... Как правильно говорится... они заслужили своё правительство... педерастов. Запад... это же парад уродов... У них даже культура низкого уровня отсутствует... Зато там есть кружки Юного Сатаниста и в школах есть туалеты для детей-педерастов )))
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14 час.
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