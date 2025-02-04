Киберполиция предупредила россиян о фишинговой странице — «близнеце» Wildberries

Интернет-мошенники придумали новую схему для кражи личных данных россиян. Они создали фишинговую страницу с завершенной акцией маркетплейса Wildberries, сообщила Общественная Служба Новостей со ссылкой на управление по борьбе с преступлениями в сфере ИТ МВД России.