Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 881 подписчик

Грандиозная операция позволила «Моссаду» взять реванш у арабов

Грандиозная операция позволила «Моссаду» взять реванш у арабов

@ Marwan Naamani/DPA/Global Look Press Tекст: Евгений Крутиков Двенадцать погибших и тысячи пострадавших – таким стал результат крупнейшей операции против ливанской организации «Хезболла», исполнителем которой называют израильскую разведку «Моссад».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх