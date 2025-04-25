Союзники США встревожены планом Трампа сохранить освобожденные территории России.Представленная в Париже концепция администрации Трампа предполагает существенные уступки со стороны Киева, включая признание Крыма российским, пишет CNN со ссылкой на дипломатические источники.
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