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Союзники США встревожены планом Трампа сохранить освобожденные территории России

Союзники США встревожены планом Трампа сохранить освобожденные территории России

Союзники США встревожены планом Трампа сохранить освобожденные территории России.Представленная в Париже концепция администрации Трампа предполагает существенные уступки со стороны Киева, включая признание Крыма российским, пишет CNN со ссылкой на дипломатические источники.

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