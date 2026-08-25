Республика көнендә Казансуда кече үлчәмле судноларда хәрәкәт итү тыела

30 августта Республика һәм Шәһәр көнендә «Миллениум» күпереннән алып Киров дамбасына кадәр Казансу участогында кече үлчәмле суднолардан файдалану тыелачак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым