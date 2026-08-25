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Республика көнендә Казансуда кече үлчәмле судноларда хәрәкәт итү тыела

30 августта Республика һәм Шәһәр көнендә «Миллениум» күпереннән алып Киров дамбасына кадәр Казансу участогында кече үлчәмле суднолардан файдалану тыелачак.

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