«Лаборатория Касперского» никак не ответила на предложение спонсировать ФК «Знамя»

По информации «Ридуса», президент клуба «Знамя» Олег Пушенок в обращении к Евгению Касперскому сообщил о том, что в клубе с воодушевлением восприняли информацию о прекращении спонсорского контракта «Лаборатории» с немецким клубом «Айнтрахт».