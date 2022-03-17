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«Лаборатория Касперского» никак не ответила на предложение спонсировать ФК «Знамя»

«Лаборатория Касперского» никак не ответила на предложение спонсировать ФК «Знамя»

По информации «Ридуса», президент клуба «Знамя» Олег Пушенок в обращении к Евгению Касперскому сообщил о том, что в клубе с воодушевлением восприняли информацию о прекращении спонсорского контракта «Лаборатории» с немецким клубом «Айнтрахт».

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