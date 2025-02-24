На Алтае мошенник похитил у мужчины 10 тыс. рублей, а потом вернул тысячу

Правоохранители в очередной раз обратились к жителям края с просьбой проявлять бдительность В Алтайском крае неизвестные похитили у жителя села Повалиха деньги, злоупотребив его доверием, сообщает региональное МВД.
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