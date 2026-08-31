Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 известных актрис, которых мало кто помнит в их первых ролях

15 известных актрис, которых мало кто помнит в их первых ролях

Сегодня их лица знакомы миллионам зрителей, а за плечами — десятки ярких ролей и престижных наград. Но когда-то эти актрисы только начинали карьеру и появлялись на экране совсем молодыми, еще без привычного образа и звездного статуса.

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