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Царьград

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МЧС России: Угроза атаки беспилотников в Рязани отменена через 2 часа

МЧС России: Угроза атаки беспилотников в Рязани отменена через 2 часа

В Рязани и Рязанской области отменена угроза атаки беспилотников, как сообщило МЧС России. Тревога началась в 2:41 по московскому времени и продлилась более двух часов, до полной отмены угрозы.

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