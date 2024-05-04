Политолог Московский: кампанию против мигрантов в РФ проводят западные службы

Политолог Юрий Московский заявил, что число трудовых мигрантов в Российской Федерации стабильно, дополнительных законодательных ограничений не вводится, а кампанию против мигрантов в нашей стране проводят западные службы, публикуя в социальных сетях фейки.
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