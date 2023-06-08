Нефть ОПЕК: лучше меньше, да лучше

Игры на понижение Июньское мониторинговое совещание ОПЕК, на котором принято решение снова снизить уровни добычи нефти, практически гарантирует рост цен как минимум до конца года.
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