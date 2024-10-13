Басков ответил на вопрос о своей свадьбе

Политика как она есть

Николай Басков был почетным гостем на празднике телеканала «Муз-ТВ» в Кремлевском дворце. Накануне дня рождения певца (15 октября Николаю исполнится 48 лет) он ответил на вопросы журналистов «Комсомольской Правды» о личном.