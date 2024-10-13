Политика как он...
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Политика как она есть

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Басков ответил на вопрос о своей свадьбе

Басков ответил на вопрос о своей свадьбе

Николай Басков был почетным гостем на празднике телеканала «Муз-ТВ» в Кремлевском дворце. Накануне дня рождения певца (15 октября Николаю исполнится 48 лет) он ответил на вопросы журналистов «Комсомольской Правды» о личном.

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