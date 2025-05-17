Орбан: решение украинского конфликта возможно только после контакта Путина и Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине может быть достигнуто только в результате встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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