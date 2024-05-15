Гвардии младший сержант Соловьев спас восьмерых раненых товарищей

Гвардии младший сержант Сергей Соловьев в составе штурмовой группы вытеснял противника с занимаемых позиций, когда украинские боевики в попытке избежать прорыва обороны атаковали наступающих штурмовиков ВС РФ силами артиллерии и минометов.
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