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Алуштинский аквариум назвал вознаграждение за поимку рыбы групера

Алуштинский аквариум назвал вознаграждение за поимку рыбы групера

В Крыму объявили награду за поимку опасной хищной рыбы групера, которая появилась в Черном море.Директор Алуштинского аквариума Виктор Жиленко рассказал РИА Новости, что рыбаки впервые выловили их у берегов Крыма.

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