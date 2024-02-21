Алуштинский аквариум назвал вознаграждение за поимку рыбы групера

В Крыму объявили награду за поимку опасной хищной рыбы групера, которая появилась в Черном море.Директор Алуштинского аквариума Виктор Жиленко рассказал РИА Новости, что рыбаки впервые выловили их у берегов Крыма.
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