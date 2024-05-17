Молодая капуста с индейкой.

Молодая капуста с фаршем в духовке сезон летних блюд открывает. Мы подготовили отличный рецепт, благодаря которому вы без особого труда накормите близким вкусным, полезным и, что тоже немаловажно, легким ужином.
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