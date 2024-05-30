Казахстан: США используют суфиев как «мягкую силу» в Центральной Азии?

«…суфизм рассматривается как потенциальный инструмент религиозной мягкой силы Индии» В последние десятилетия США активно развивают свои агентурные сети в Центральной Азии, делая ставку на завезённых в регион с Ближнего Востока боевиков-салафитов* и «невидимый легион джихада» «Таблиг-и Джамаат»*.