БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Казахстан: США используют суфиев как «мягкую силу» в Центральной Азии?

Казахстан: США используют суфиев как «мягкую силу» в Центральной Азии?

«…суфизм рассматривается как потенциальный инструмент религиозной мягкой силы Индии» В последние десятилетия США активно развивают свои агентурные сети в Центральной Азии, делая ставку на завезённых в регион с Ближнего Востока боевиков-салафитов* и «невидимый легион джихада» «Таблиг-и Джамаат»*.

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