CMAJ: пыль от камня кухонной столешницы довела рабочего до пересадки легких

У 47-летнего рабочего из Канады, который 10 лет резал плиты из искусственного камня для кухонных столешниц, выявили силикоз — неизлечимую болезнь легких, развивающуюся из-за вдыхания кварцевой пыли.
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