Спасение 2100 птиц: последствия крушения танкеров у берегов Анапы и Темрюка

В Анапе и Темрюкском районе спасено более 2100 птиц, пострадавших от мазута после крушения танкеров. Спасатели и волонтёры активно работают на месте, очищая берег и акваторию, в то время как пернатых возвращают в природу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии