В Калуге ветеранам вручены юбилейные медали

«Вы — образец мужества и героизма для будущих поколений! Молодежь должна учиться у вас. Мы низко кланяемся вам и выражаем искреннюю благодарность за вашу отвагу, стойкость и самоотверженность»Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и горголова Дмитрий Денисов торжественно вручили медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне» ветерану Виктору Андреевичу Васенкову и блокаднице Нине Яковлевне Горпиненко, сообщает пресс-служба Гордумы в четверг, 20 марта.