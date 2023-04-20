Командир группы спецназа «Малой»: «Долг был важнее страха»

Пять дней группа билась в окружении — и бойцы вызвали огонь артиллерии на себя На фото: главврач и командир группы спецназа «Малой» (справа) (Фото: Вера Жердева) Командир группы спецназа с позывным «Малой» стал знаменитостью, после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в соцсетях о том, что в районе Белогоровки в зоне проведения специальной военной операции бойцы спецназа «Ахмат» попали в окружение и пять суток сражались с противником, многократно превосходящим их по численности.