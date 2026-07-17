В России бензина не хватает. В Душанбе - наш бензин дешевле, чем в Севастополе. Почему так?

фарид сабиров

Жажда всех прибыли у ворья что украли у НАРОДА богатства недр , зашкаливает. Вот они и изгаляются и придумывают новые способы поднять цены и озолотиться. Мечтают о первых строчках журнала ворбс. А народу хотя бы бак заправить. Как мало надо для счастья простому честному с совестью ЧЕЛОВЕКУ ???? 🤔