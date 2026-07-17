Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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В России бензина не хватает. В Душанбе - наш бензин дешевле, чем в Севастополе. Почему так?

В России бензина не хватает. В Душанбе - наш бензин дешевле, чем в Севастополе. Почему так?

Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Вот уже второй месяц бушует топливный кризис в нашей стране.

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Комментарии
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Alex Nемо
https://vkvideo.ru/video-233302051_456240818
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1 м.
фарид сабиров
Жажда всех прибыли у ворья что украли у НАРОДА богатства недр , зашкаливает. Вот они и изгаляются и придумывают новые способы поднять цены и озолотиться. Мечтают о первых строчках журнала ворбс. А народу хотя бы бак заправить.  Как мало надо для счастья простому честному с совестью ЧЕЛОВЕКУ ???? 🤔
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1 м.
Михаил Бобко
Елена, так он сам и есть враг, в ципсо воняет на Россию.
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4 н.