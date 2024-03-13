ЦБ и Генпрокуратура разрабатывают меры по борьбе с «раздолжнителями»

В ЦБ сообщили о работе над ограничением рекламы «раздолжнителей» ЦБ совместно с Генпрокуратурой обсуждает меры по защите россиян от «раздолжнителей» — недобросовестных консультантов, предлагающих решить проблемы с долгами.