Политика как она есть

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В 30 км от украинской границы замечено крупное скопление ударных вертолетов ВКС РФ

В 30 км от украинской границы замечено крупное скопление ударных вертолетов ВКС РФ

В Сети появились многочисленные видео, на которых показаны массовые передислокации вертолетов ВС РФ к границе с Украиной и нахождение российских винтокрылых машин в Беларуси.

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