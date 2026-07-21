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Минэнерго выявило отставание по строительству ГПЗ в Жанаозене

Минэнерго выявило отставание по строительству ГПЗ в Жанаозене

Строительство газоперерабатывающего завода в Жанаозене идет с отставанием от утвержденного графика. Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов потребовал от подрядных организаций увеличить темпы работ, передает inAktau.

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