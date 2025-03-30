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Лайфхак с копеечным средством, как отбелить старые белые простыни

Лайфхак с копеечным средством, как отбелить старые белые простыни

Лайфхак с копеечным средством, как отбелить старые белые простыни Алёна ЮрьеваБелые простыни всегда выглядят свежо и нарядно, но со временем теряют свою первозданную белизну, становясь тусклыми и желтоватыми.

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