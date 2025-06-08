После операции по коррекции фигуры после родов за ₽1,2 млн в московской клинике у пациентки на месте швов появились дыры, которые начали гнить Жительница Мурманска Наталия (имя изменено) долгое время страдала от послеродовой депрессии — сильно давили и внешние изменения после появления малыша.