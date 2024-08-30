Дума города Ноябрьска седьмого созыва провела своё последнее заседание

Повестка, как всегда, была насыщенная. Двадцать вопросов, среди которых утверждение прогнозного плана приватизации муниципального имущества, установление максимального размера дохода людей и постоянно проживающих с ними членов их семей, изменения в правилах благоустройства городских территорий.