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Дума города Ноябрьска седьмого созыва провела своё последнее заседание

Повестка, как всегда, была насыщенная. Двадцать вопросов, среди которых утверждение прогнозного плана приватизации муниципального имущества, установление максимального размера дохода людей и постоянно проживающих с ними членов их семей, изменения в правилах благоустройства городских территорий.

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