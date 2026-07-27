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Прогноз погоды в Тверской области на конец июля

Прогноз погоды в Тверской области на конец июля

Погода в Тверской области: дожди и грозы со вторника по четверг, к пятнице ожидается улучшение По данным Гидрометцентра России, уже во вторник Тверская область окажется под влиянием обширной тропосферной ложбины, которая расположилась над значительной частью Центральной и Восточной Европы.

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