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Галицкий объяснил, что нужно успеть понять в 16–22 года: от этого зависит вся жизнь

Галицкий объяснил, что нужно успеть понять в 16–22 года: от этого зависит вся жизнь

Мудрые слова!Сергей Галицкий — один из самых открытых к прессе российских бизнесменов. Сейчас владелец «Краснодара» общается с журналистами не так часто, однако еще несколько лет назад регулярно появлялся в интервью, шоу и подкастах.

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