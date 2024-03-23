Политнавигатор Изучение кадров с расстрелом посетителей Crocus City Hall позволяет сделать вывод, что боевики не являются профессионалами.
Участник СВО: Связь террористов с Киевом прослеживается чётко
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Да уж , сначала Кощей предупреждает , потом делает , а потом соболезнует . Пора костлявой им серьёзно заняться
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17 час.
ВТ
Вячеслав Тарасов
Слишком уж кощунственно звучат слова Рожина о картбланше. Получается, что банду надо обнулять только тогда, когда она умоет кровью Россию. Хотя, все наши действия реактивные, с чего бы это???
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15 час.
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