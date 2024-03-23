Участник СВО: Связь террористов с Киевом прослеживается чётко

Да уж , сначала Кощей предупреждает , потом делает , а потом соболезнует . Пора костлявой им серьёзно заняться

ВТ

Вячеслав Тарасов

Слишком уж кощунственно звучат слова Рожина о картбланше. Получается, что банду надо обнулять только тогда, когда она умоет кровью Россию. Хотя, все наши действия реактивные, с чего бы это???