Чимаев заявил, что станет чемпионом UFC в среднем весе в этом году

Боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев сообщил, что станет чемпионом в текущем году. «В 2025 году я заберу этот пояс, Иншааллах, и никто не сможет этому помешать», — написал Чимаев в социальных сетях.
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