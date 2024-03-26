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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ладу» проверяли на допинг чаще всех в начале 2024 года. РУСАДА с января по февраль протестировало 20 игроков КХЛ

Всего РУСАДА с января по февраль протестировало 20 игроков КХЛ. Из игроков «Лады» проверку на допинг прошли Дмитрий Кугрышев, Павел Куликов и Карим Вафин.

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