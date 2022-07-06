Новые Известия

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СК задержал бывшего директора фонда поддержки обманутых дольщиков в Ленобласти

СК задержал бывшего директора фонда поддержки обманутых дольщиков в Ленобласти

По данным издания 47news в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения. Как ранее сообщали «Новые известия», 5 июня в офисе фонда защиты обманутых дольщиков Ленинградской области, а так же дома у сотрудников, прошли обыски.

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