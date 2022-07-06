СК задержал бывшего директора фонда поддержки обманутых дольщиков в Ленобласти

По данным издания 47news в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения. Как ранее сообщали «Новые известия», 5 июня в офисе фонда защиты обманутых дольщиков Ленинградской области, а так же дома у сотрудников, прошли обыски.