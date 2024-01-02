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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гордон Хэйворд о неудаче «Селтикс» в 2019: «Справедливый исход. Победа в чемпионате не стояла на первом месте»

Команда с Хэйвордом, Джейсоном Тейтумом, Джейленом Брауном, Элом Хорфордом и Кайри Ирвингом в составе уступила во втором раунде «Милуоки» (1-4).

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