Украина атаковала Москву и регионы России. Ликвидированы почти 150 дронов

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 144 украинских беспилотных летательных аппарата над девятью регионами РФ, в том числе Подмосковьем.
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