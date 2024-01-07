Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предстоящий год будет непростым для Белоруссии, стране, по его мнению, нужно будет выстоять против вражеских сил, которые "будут тренироваться" на Белоруссии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии