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Лукашенко заявил, что предстоящий год будет непростым для Белоруссии

Лукашенко заявил, что предстоящий год будет непростым для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предстоящий год будет непростым для Белоруссии, стране, по его мнению, нужно будет выстоять против вражеских сил, которые "будут тренироваться" на Белоруссии.

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