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Акварели (натюрморты и пейзажи) современного тайского художника Adisorn Pornsirikarn.

Акварели (натюрморты и пейзажи) современного тайского художника Adisorn Pornsirikarn.

        Художник Adisorn Pornsirikarn – современный тайский живописец, уроженец Бурирама (северо-восточная провинция Таиланда).

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Ольга Желтикова
Просто восхитительно!!!
Юлия Уханова
Красота!
Валерий Евстафьев
Одно удовольствие смотреть и чувствовать!
Вадим
Спасибо
Елена Литвинова
От цветов ведь тоже можно устать ..., а вот пейзажные зарисовки порадовали. Спасибо.
Наталия Кузнецова (Мунштукова)
Ухты какой молодец! Браво!!!

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