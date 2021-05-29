Акварели (натюрморты и пейзажи) современного тайского художника Adisorn Pornsirikarn.

ИскусствоТуризмАкварели (натюрморты и пейзажи) современного тайского художника Adisorn Pornsirikarn. Художник Adisorn Pornsirikarn – современный тайский живописец, уроженец Бурирама (северо-восточная провинция Таиланда).Вернуться к статье65НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОльга ЖелтиковаПросто восхитительно!!!Юлия УхановаКрасота!Валерий ЕвстафьевОдно удовольствие смотреть и чувствовать!ВВадимСпасибоЕлена ЛитвиноваОт цветов ведь тоже можно устать ..., а вот пейзажные зарисовки порадовали. Спасибо.Наталия Кузнецова (Мунштукова)Ухты какой молодец! Браво!!!Комментировать
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