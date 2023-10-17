Регистрация на ЕГЭ открылась для выпускников школ в Текстильщиках

Для школьников из Текстильщиков, а также других районов столицы на портале mos.ru открылась регистрация на участие в основном государственном экзамене (ОГЭ), едином государственном экзамене (ЕГЭ), итоговом сочинении, изложении и собеседовании по русскому языку в текущем учебном году.