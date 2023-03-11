Заглянуть за горизонт: орбитальный разведывательно-ударный эшелон

Стратегию и тактику ведения войн всегда определяли технологии. Пожалуй, наиболее отчётливо это проявилось тогда, когда появились лук и стрелы – оружие, позволяющие слабому противнику одолеть куда более сильного.
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