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Экс-хавбек «Балтики» Кашчелан войдет в тренерский штаб «Пари НН»

Младен Кашчелан станет ассистентом главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана. Сегодня 40-летний черногорец, получивший в прошлом году российское гражданство, подпишет контракт с волжанами, сообщает Metaratings.

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