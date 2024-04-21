Озвучили имена победителей литературного конкурса «Класс!»

В ходе акции «Библионочь», состоявшейся в Российской государственной библиотеке, были объявлены имена молодых писателей, ставших победителями Всероссийского литературного конкурса «Класс!», охватившего регионы РФ и страны СНГ, сообщает «Российская газета».
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