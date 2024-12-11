Под прицелом
ГлавнаяВсе статьиЛучшие статьиАрмияАвиацияФлот
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Под прицелом

36 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    Пора рейсхтаг познакомить с "Орешником"!!!Кандидат в канцле...
  • Сергей
    Кандидат в канцле...
  • Гарий Щерба
    Это же  НАДО БЫЛО  так ,,ОТСТУПАТЬ,,  , что  ВСЮ ИСПРАВНУЮ ТЕХНИКУ ОСТАВИТЬ ТЕРРОРИСТАМ  и  ПРОСРАТЬ аж ,,ПАНЦЫРЬ,, ....В сирийской прови...

Трамп требует быстрой остановки украинского конфликта, Макрон едет в Польшу обсуждать «миротворцев»

Трамп требует быстрой остановки украинского конфликта, Макрон едет в Польшу обсуждать «миротворцев»

На встрече в Париже избранный президент США Дональд Трамп говорил президенту Франции Эмманюэлю Макрону и нелегитимному президенту Украины Владимиру Зеленскому, что хочет немедленного прекращения огня на Украине и переговоров для быстрого окончания конфликта, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх