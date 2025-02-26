Посол Яковенко: Запад переболел либеральной идеологией

Остановку деятельности американского Агентства по международному развитию (USAID) можно считать окончанием периода господства либеральной идеологии на Западе, считает чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
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